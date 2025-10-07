Гатузо: Трябва да играем срещу Израел, иначе ще получим служебна загуба

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо коментира своя избор на играчи за предстоящите световни квалификации с Естония и Израел. Той също така обсъди ситуацията около домакинството срещу израелците, заради което се очаква да има голям протест пред стадиона в Удине.

“Разочароващо е, че загубихме Матео Политано и Матия Дзакани, но извикахме Леонардо Спинацола и Роберто Пиколи, които могат да ни помогнат. Взетите решения са на базата на двата ни мача, които ще изиграем по различен начин. Обикаляме и караме федерацията да харчи пари да скаути на много мачове, така че е важно да имаме полза от това, което виждаме в тези ситуации. Съжалявам, че някои хора са останали вкъщи, но преценките ми са въз основа на това, което виждам и поемам отговорност за тези решения. Следенето на Хонест Аханор и Николо Тресолди? И двамата имат възможността да носят синята фланелка, като от известно време обсъждаме това с президента и Джанлуиджи Буфон, както и със самите тях. Работим по въпроса и ще видим дали нещо може да се направи.

Темата с отсъствието на Федерико Киеза си има много просто обяснение. Разговарям много с моите играчи и искам това да е пределно ясно. Всяка седмица си говоря с Феде и той знае какво мисля за него. Аз също трябва да уважавам какво ми казва футболистът. Той не се чувства на 100%, а иска да бъде, това е истината. Няма нито полемика, нито тайни. Ще отидем в Удине за мача с Израел и ще има много малко хора по трибуните. Разбирам притесненията около цялата ситуация. Също така сме наясно, че трябва да изиграем двубоя, защото иначе ще получи служебна загуба с 0:3. Боли ме сърцето да гледам какво се случва. Много добре знаем, че на стадиона ще има 6 хиляди човека, а извън него - 10 хиляди. Разбира се, че бихме искали атмосферата да беше различна”, заяви Гатузо на пресконференцията си по повод началото на лагер-сбора на Италия.

Снимки: Gettyimages