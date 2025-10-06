Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Капело: Трябва да играем и да оставим политиката настрани

Капело: Трябва да играем и да оставим политиката настрани

  • 6 окт 2025 | 15:23
  • 260
  • 0
Капело: Трябва да играем и да оставим политиката настрани

Легендарният треньор Фабио Капело се обяви против засилващите се призиви в Италия за бойкот на световната квалификация на “адзурите” срещу Израел следващия вторник. Причина е продължаващата офанзива на израелската армия в Ивицата Газа срещу терористичната групировка Хамас. Бившият наставник на Милан и Ювентус политиката трябва да бъде оставена настрана. Той също така определи представянето на тима под ръководството на Дженаро Гатузо като положително. Бившият полузащитник на Италия пое тима и го води в последните две квалификации, в които бяха победени Израел и Естония, като и в двата мача отбелязаха по пет гола.

Гатузо бе принуден да смени двама от избраниците си
Гатузо бе принуден да смени двама от избраниците си

“Трябва да играем и да оставим политиката настрана. Портът трябва да обединява, а не да разделя. Видяхме един абсолютно заслужаващ уважение отбор на Италия. Те бяха отдадени на всяка топка и показаха сърце и душа, а това е вече крачка напред,” заяви Капело. Италия ще срещне отново Естония в събота, а три дни по-късно приема Израел в Удине.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

  • 6 окт 2025 | 09:56
  • 2124
  • 2
Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

  • 6 окт 2025 | 09:48
  • 4551
  • 1
Диего Симеоне избухна срещу съдията: Нагъл негодник си!

Диего Симеоне избухна срещу съдията: Нагъл негодник си!

  • 6 окт 2025 | 09:20
  • 2448
  • 4
Родри отпадна от състава на Испания, но разсея страховете за нова сериозна контузи

Родри отпадна от състава на Испания, но разсея страховете за нова сериозна контузи

  • 6 окт 2025 | 09:15
  • 4798
  • 0
Канаваро пристигна в Узбекистан с треньорския си щаб

Канаваро пристигна в Узбекистан с треньорския си щаб

  • 6 окт 2025 | 08:57
  • 1896
  • 1
Бока с разгромна победа в Торнео Betano, Ривър продължи с пропадането

Бока с разгромна победа в Торнео Betano, Ривър продължи с пропадането

  • 6 окт 2025 | 07:37
  • 1742
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрен 0:0 Марек

Вихрен 0:0 Марек

  • 6 окт 2025 | 16:00
  • 1083
  • 0
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 20127
  • 30
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 14440
  • 9
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 15351
  • 107
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 33109
  • 8
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 8292
  • 2