Капело: Трябва да играем и да оставим политиката настрани

Легендарният треньор Фабио Капело се обяви против засилващите се призиви в Италия за бойкот на световната квалификация на “адзурите” срещу Израел следващия вторник. Причина е продължаващата офанзива на израелската армия в Ивицата Газа срещу терористичната групировка Хамас. Бившият наставник на Милан и Ювентус политиката трябва да бъде оставена настрана. Той също така определи представянето на тима под ръководството на Дженаро Гатузо като положително. Бившият полузащитник на Италия пое тима и го води в последните две квалификации, в които бяха победени Израел и Естония, като и в двата мача отбелязаха по пет гола.

Гатузо бе принуден да смени двама от избраниците си

“Трябва да играем и да оставим политиката настрана. Портът трябва да обединява, а не да разделя. Видяхме един абсолютно заслужаващ уважение отбор на Италия. Те бяха отдадени на всяка топка и показаха сърце и душа, а това е вече крачка напред,” заяви Капело. Италия ще срещне отново Естония в събота, а три дни по-късно приема Израел в Удине.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages