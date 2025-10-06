Гатузо бе принуден да смени двама от избраниците си

Популярни
  • 6 окт 2025 | 11:57
Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо направи две принудителни промени в своя състав за предстоящите световни квалификации с Естония и Израел. Матия Дзакани и Матео Политано отпаднаха заради контузии, като на техните места бяха повикани Роберто Пиколи от Фиорентина и Леонардо Спинацола от Наполи. Конкретно за Спинацола, който играе силно за шампионите от началото на настоящия сезон, това е първа повиквателна от септември 2023 година.

Гатузо започна успешно периода си като национален селекционер, след като през септември Италия разби с 5:0 Естония у дома и надделя с 5:4 над Израел като гост.

Скуадра адзура гостува на Естония в Талин в събота, след което три дни по-късно приема Израел в Удине. Италия дели второто място в група I с Израел. Двата отбора имат по девет точки, а Норвегия е начело с 15.

Снимки: Imago

