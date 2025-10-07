Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

Джанлуиджи Буфон направи равносметка на бляскавата си кариера, коментира състоянието на националния отбор на Италия и живота си след оттеглянето от футбола по време на речта си на церемонията по връчването на наградата "Castagna d’Oro" във Фрабоза Сотана.

Легендарният вратар, който сега е ръководител на делегацията на „адзурите“, говори откровено за предизвикателството да свърже настоящото поколение играчи със страстта, която някога е определяла националния отбор.

„Истинската трудност е да взаимодействаш с новите поколения и да намериш начин да ги докоснеш емоционално“, заяви Буфон.

„Опитвам се да бъда автентичен – в моите 80 процента глупост мога да бъда дори по-голям глупак от тях и това създава естествена връзка. Но има и 20 процента сериозност: когато нещо трябва да се подобри, го казвам твърдо, защото така се печели уважение", подчерта световният шампион от 2006 година.

„На 90 процента ще отидем на плейоф и тези последни мачове трябва да ни подготвят да покажем позитивните неща, които видяхме напоследък. Хората и медиите се нуждаят от сигнали от нас – трябва да покажем привързаност към фланелката", каза Буфон по повод предстоящите световни квалификации.