Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

  • 7 окт 2025 | 03:26
  • 219
  • 0

Джанлуиджи Буфон направи равносметка на бляскавата си кариера, коментира състоянието на националния отбор на Италия и живота си след оттеглянето от футбола по време на речта си на церемонията по връчването на наградата "Castagna d’Oro" във Фрабоза Сотана.

Легендарният вратар, който сега е ръководител на делегацията на „адзурите“, говори откровено за предизвикателството да свърже настоящото поколение играчи със страстта, която някога е определяла националния отбор.

„Истинската трудност е да взаимодействаш с новите поколения и да намериш начин да ги докоснеш емоционално“, заяви Буфон.

Буфон представи третия екип на Ювентус, вдъхновен от местното лозарство
Буфон представи третия екип на Ювентус, вдъхновен от местното лозарство

„Опитвам се да бъда автентичен – в моите 80 процента глупост мога да бъда дори по-голям глупак от тях и това създава естествена връзка. Но има и 20 процента сериозност: когато нещо трябва да се подобри, го казвам твърдо, защото така се печели уважение", подчерта световният шампион от 2006 година.

„На 90 процента ще отидем на плейоф и тези последни мачове трябва да ни подготвят да покажем позитивните неща, които видяхме напоследък. Хората и медиите се нуждаят от сигнали от нас – трябва да покажем привързаност към фланелката", каза Буфон по повод предстоящите световни квалификации.

