Фенове призоваха Италия да не играе мача с Израел

Протестиращи с пропалестински възгледи опитаха да влязат в тренировъчния комплекс на базата на националния отбор по футбол на Италия с искане "адзурите" да не играят срещу Израел в предстоящата световна квалификация, съобщава Асошиейтед Прес.

Италия трябва да приеме Израел на 14 октомври в Удине. Според информации в медии в Западна Европа УЕФА обмисля възможността да изключи всички национални и клубни отбори на Израел заради ситуацията в Газа.

Протестът пред базата на италианците "Коверчано" премина мирно, като хората бяха издигнали транспарант с надпис "Нека спрем ционизма със съпротива".

В последните дни в Италия има серия от протести заради действията на израелския флот, който не допусна хуманитарната флотилия, опитващата се да достави храна и медикаменти от първа необходимост в Газа.