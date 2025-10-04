Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Фенове призоваха Италия да не играе мача с Израел

Фенове призоваха Италия да не играе мача с Израел

  • 4 окт 2025 | 00:58
  • 247
  • 0
Фенове призоваха Италия да не играе мача с Израел

Протестиращи с пропалестински възгледи опитаха да влязат в тренировъчния комплекс на базата на националния отбор по футбол на Италия с искане "адзурите" да не играят срещу Израел в предстоящата световна квалификация, съобщава Асошиейтед Прес.

Италия трябва да приеме Израел на 14 октомври в Удине. Според информации в медии в Западна Европа УЕФА обмисля възможността да изключи всички национални и клубни отбори на Израел заради ситуацията в Газа.

Протестът пред базата на италианците "Коверчано" премина мирно, като хората бяха издигнали транспарант с надпис "Нека спрем ционизма със съпротива".

В последните дни в Италия има серия от протести заради действията на израелския флот, който не допусна хуманитарната флотилия, опитващата се да достави храна и медикаменти от първа необходимост в Газа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Киву: Не искам да виждам егоизъм в отбора

Киву: Не искам да виждам егоизъм в отбора

  • 3 окт 2025 | 21:31
  • 1198
  • 0
Погба блесна на трибуните на мач от Евролигата

Погба блесна на трибуните на мач от Евролигата

  • 3 окт 2025 | 21:20
  • 1798
  • 0
Мбапе е номер 1 в Ла Лига

Мбапе е номер 1 в Ла Лига

  • 3 окт 2025 | 20:32
  • 1533
  • 1
Постекоглу: Знаех, че ще бъда уволнен от Тотнъм няколко месеца по-рано, това не ме притеснява

Постекоглу: Знаех, че ще бъда уволнен от Тотнъм няколко месеца по-рано, това не ме притеснява

  • 3 окт 2025 | 20:26
  • 1596
  • 0
Двама от Ювентус продължават да са под въпрос за дербито с Милан

Двама от Ювентус продължават да са под въпрос за дербито с Милан

  • 3 окт 2025 | 19:33
  • 1015
  • 0
Привържениците в Англия скочиха на ФИФА заради цените на билетите за Мондиал 2026

Привържениците в Англия скочиха на ФИФА заради цените на билетите за Мондиал 2026

  • 3 окт 2025 | 19:06
  • 1209
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

  • 3 окт 2025 | 21:41
  • 23904
  • 88
Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

  • 3 окт 2025 | 22:17
  • 10321
  • 2
Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

  • 3 окт 2025 | 22:21
  • 6805
  • 21
В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 29411
  • 22
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 17390
  • 15
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 39167
  • 107