Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо повика двама дебютанти за предстоящите световни квалификации с Естония и Израел. Това са халфът на Фиорентина Ханс Николуси Кавилия и нападателят на Болоня Николо Камбиаги.

Бранителят на Милан Матео Габия и полузащитникът на Рома Браян Кристанте се завръщат в националния тим за първи път от година. Първият игра за последно за Италия през октомври 2024-та, а вторият - през юни 2024-та.

Гатузо започна успешно периода си като национален селекционер, след като през септември Италия разби с 5:0 Естония у дома и надделя с 5:4 над Израел като гост.

Скуадрата гостува на Естония в Талин в събота, след което три дни по-късно приема Израел в Удине. Италия дели второто място в група I с Израел. Двата отбора имат по девет точки, а Норвегия е начело с 15.