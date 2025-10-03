Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

  • 3 окт 2025 | 15:39
  • 349
  • 0
Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо повика двама дебютанти за предстоящите световни квалификации с Естония и Израел. Това са халфът на Фиорентина Ханс Николуси Кавилия и нападателят на Болоня Николо Камбиаги.

Бранителят на Милан Матео Габия и полузащитникът на Рома Браян Кристанте се завръщат в националния тим за първи път от година. Първият игра за последно за Италия през октомври 2024-та, а вторият - през юни 2024-та.

Гатузо започна успешно периода си като национален селекционер, след като през септември Италия разби с 5:0 Естония у дома и надделя с 5:4 над Израел като гост.

Скуадрата гостува на Естония в Талин в събота, след което три дни по-късно приема Израел в Удине. Италия дели второто място в група I с Израел. Двата отбора имат по девет точки, а Норвегия е начело с 15.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

  • 3 окт 2025 | 15:16
  • 333
  • 0
Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

  • 3 окт 2025 | 15:15
  • 1024
  • 0
Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

  • 3 окт 2025 | 15:07
  • 692
  • 0
Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

  • 3 окт 2025 | 14:58
  • 159
  • 0
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2696
  • 0
Де ла Фуенте поиска пълна концентрация срещу Грузия и България и обясни за казуса с Ямал

Де ла Фуенте поиска пълна концентрация срещу Грузия и България и обясни за казуса с Ямал

  • 3 окт 2025 | 14:23
  • 879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1942
  • 2
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 22051
  • 75
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 10145
  • 24
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2696
  • 0
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 6605
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 4822
  • 6