Кондиционният специалист Кирил Динчев: ЦСКА се лута през последните две години, надявам се с Янев да се подобри

Кондиционният треньор Кирил Динчев бе поредният гост в студиото на Sportal.bg. В момента специалистът е в треньорския щаб на Славия, но кариерата му в професията започва от отбора на ЦСКА.

Динчев разкри, че следи физическото състояние на всички отбори в първенството, като анализира и това на "червените" през този сезон.

"Следим всички отбори, какво е състоянието им. През последните две години ми се струва, че малко се лутаха в това отношение и се надявам сега Христо с новия си щаб да подобрят и това нещо. Защото е ясно, че щом отборът е на тази позиция, има някакъв проблем – дали е физически, дали е тактически, дали е психологически или са много взети заедно, но се надявам да подобрят всяко едно звено и отборът да тръгне напред", разкри той.

Бившият футболист на "червените" коментира и сезона на отбора до момента и какви са шансовете той да бъде спасен.

"Предвид голямата разлика в точките, за шампиони трудно може да става на въпрос. Остават две цели, които са реални, и това е участие в Европа през Купата или естествено през нормално класиране. По скоро може би това ще бъде реалността през тази година за ЦСКА. Много отбори се намесиха в челото на класирането и това допълнително затруднява тяхната ситуация", сподели Динчев.

Кондиционният треньор коментира и нещо много важно за футбола в момента, а именно GPS системите.

"Тази информация и въобще навика вече всички отбори да използват GPS системите със сигурност помага. Когато имаш данните черно на бяло, можеш да съпоставяш първо играчи, по позиции, отделно индивидуално можеш да видиш къде даден футболист може да се засили работата с него и това нещо помага", анализира специалистът.