Найденов: Футболният ми мед кристализира с няколко кила, на дебело сме!

  • 10 яну 2026 | 20:40
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов потрива ръце, след като стана ясно, че българският национал Росен Божинов ще подпише с Пиза.

"Шест кила ойро и отива в Серия А. Ексизи бре! Футболният ми мед кристализира с няколко кила. Това момче беше приключено някъде из юношеските групи, защото беше допуснал три грешки за гол срещу Лудогорец. Ние го намерихме, дадохме му шанс и … сега Серия А. Кой разбира, тук се спира!", написа бизнесменът, а после добави: "На дебело сме".

