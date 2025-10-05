Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА уважи Джони Велинов преди дербито с Лудогорец

ЦСКА уважи Джони Велинов преди дербито с Лудогорец

  • 5 окт 2025 | 20:26
  • 1336
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

ЦСКА уважи легендарния си вратар Георги Велинов по случай 68-мия му рожден ден. В минутите преди дербито с Лудогорец от армейския клуб му подариха червено-бяло шалче, както и почетен плакет.

Велинов беше бурно аплодиран и от трибуните на стадион "Васил Левски".

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада
ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

Джони, както всички го познават, играе на "Българска армия" в два периода от кариерата си - от 1978-а до 1987-а и от 1991-а до 1993-а година, като брани вратата на "червените" в над 330 мача във всички турнири. За 11 сезона в ЦСКА, Георги Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България.

Йомов дойде да гледа ЦСКА
Йомов дойде да гледа ЦСКА

През 1981 година е избран за Футболист №1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци в КЕШ с Байерн (Мюнхен) през 1982 година.

Снимки: Владимир Иванов

