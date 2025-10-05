ЦСКА уважи Джони Велинов преди дербито с Лудогорец

Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец
ЦСКА уважи легендарния си вратар Георги Велинов по случай 68-мия му рожден ден. В минутите преди дербито с Лудогорец от армейския клуб му подариха червено-бяло шалче, както и почетен плакет.
Велинов беше бурно аплодиран и от трибуните на стадион "Васил Левски".
ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада
Джони, както всички го познават, играе на "Българска армия" в два периода от кариерата си - от 1978-а до 1987-а и от 1991-а до 1993-а година, като брани вратата на "червените" в над 330 мача във всички турнири. За 11 сезона в ЦСКА, Георги Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България.
Йомов дойде да гледа ЦСКА
През 1981 година е избран за Футболист №1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци в КЕШ с Байерн (Мюнхен) през 1982 година.
Снимки: Владимир Иванов