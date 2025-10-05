Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след равенството 0:0 срещу Лудогорец в efbet Лига. Бившият национал изказа задоволство от представянето на своя отбор.

"Доволен съм, че успяхме да покажем, че можем да се борим. Че сме отбор, чието сърце все още тупти. За много кратко време успяваме да променим облика на всеки един. Разбира се, от резултата не съм доволен, защото и с десет човек се надигравахме с Лудогорец, създавахме две-три стопроцентови положения за гол и само малшансът ни лиши от трите точки. Сплотени сме. Всеки от нас трябва да разбере, че ни предстои много здрава работа. Ако искаме резултати, трябва да променим изцяло облика на отбора. Това беше заложено в нашата игра днес.

Бяхме добри в притежанието на топката, в прехода в атака, защитавахме по начина, по който бяхме планирали. Само червеният картон ни попречи да изпълним накрая плана си докрай. Ако искаме да бъдем отбор, трябва да бъдем заедно и в тежките моменти. Цялата съблекалня подкрепя Лео, той е страхотно момче, работи много здраво на тренировките, днес нямаше шанс да отбележи, но съм сигурен, че ще ни донесе много голове и точки. Но по-важното старанието на целия отбор в тежката ситуация с десет човека. Знаем качествата на Лудогорец, в нито един момент не се върнахме в глуха защита. Във всеки момент, в който можехме да разгърнем атака, го правехме. Имахме ситуации и с Илиан, и с Петко, първото полувреме с Питас.

Трябва да имаме търпение, да вярваме повече в качествата, които имаме, да се обединим, пътят ще бъде труден и тежък, но ние сме тук, за да го извървим. Това са хората, с които разполагам на този етап и трябва с тях да опитаме да съградим и да опитаме да победим Лудогорец.

Искахме с Давид да използваме скоростта му и да помогнем на Турицов по фланга в играта с Видал един на един. Идеята ни с Питас беше да превземе пространство между линиите, да играе с лице към тяхната врата, да комбинира с Лео, защото го правят много добре на тренировките. Всичко като план се получи. Бях позитивно настроен преди мача, защото виждах желанието да променим облика на отбора. Желанието е основен фактор в онова, което търсим като процес. Без желание не може да се направи нищо.

Желанието беше изключително важно, за да изглеждаме както изглеждахме и хората по трибуните да вярват до последно, че можем да победим. Гледам в малкото време, откакто съм с отбора, да направя най-доброто от качеството, с което разполагам. Казах на моя колега от Лудогорец да бъде спокойни. От нас се иска да внасяме спокойствие. Мисля, че трябва да има по-голямо уважение между нас, треньорите, и ръководствата, за да върви футболът в България напред. Трябва да показваме взаимно уважение", каза Христо Янев след ремито с "орлите".