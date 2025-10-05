Искри при тунела: напрежение между "армейците" и "орлите"

На почивката на дербито между ЦСКА и Лудогорец (0:0) прехвърчаха искри при тунела на Националния стадион "Васил Левски". Това се случи по време на прибирането на двата отбора в съблекалните, като наставникът на "армейците" Христо Янев влезе в диалог с човек от щаба на гостите. Междувременно фенове на "червените" изпратиха шампионите с освирквания и блъскане по външната страна на тунела. След срещата Янев обясни, че е казал на своя колега Руи Мота, че треньорите трябва да са спокойни и да има уважение между тях.