  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Искри при тунела: напрежение между "армейците" и "орлите"

Искри при тунела: напрежение между "армейците" и "орлите"

  • 5 окт 2025 | 23:10
  • 1985
  • 2

На почивката на дербито между ЦСКА и Лудогорец (0:0) прехвърчаха искри при тунела на Националния стадион "Васил Левски". Това се случи по време на прибирането на двата отбора в съблекалните, като наставникът на "армейците" Христо Янев влезе в диалог с човек от щаба на гостите. Междувременно фенове на "червените" изпратиха шампионите с освирквания и блъскане по външната страна на тунела. След срещата Янев обясни, че е казал на своя колега Руи Мота, че треньорите трябва да са спокойни и да има уважение между тях.

