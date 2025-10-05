Сектор "Г" с ефектна хореография

Феновете на ЦСКА в сектор Г издигнаха ефектна хореография по време на дербито с Лудогорец от 11-ия кръг на efbet Лига. През първото полувреме "червените" привърженици вдигнаха червени и бели картони, изписвайки "It's time!" (б. а. в превод Време е!).

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

Малко след това северната трибуна беше покрита от димна завеса, заради която срещата беше прекъсната за близо 10 минути.

Снимки: Владимир Иванов