  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Сектор "Г" с ефектна хореография

Сектор "Г" с ефектна хореография

  • 5 окт 2025 | 21:21
  • 465
  • 1
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Феновете на ЦСКА в сектор Г издигнаха ефектна хореография по време на дербито с Лудогорец от 11-ия кръг на efbet Лига. През първото полувреме "червените" привърженици вдигнаха червени и бели картони, изписвайки "It's time!" (б. а. в превод Време е!).

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада
ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

Малко след това северната трибуна беше покрита от димна завеса, заради която срещата беше прекъсната за близо 10 минути.

Снимки: Владимир Иванов

