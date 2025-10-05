Лапоухов: Имахме много голямо желание да спечелим

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов сподели мнението си след нулевото равенство с Лудогорец на стадион "Васил Левски". Стражът на "червените" остана доволен от представянето на своите съотборници, които до последно не се отказаха и дори с 10 души на терена имаха възможност да стигнат до трите точки.

"Играхме добре. Беше добър мач за нас, имахме шансове. Имаше висок интензитет, трябва да тренираме още, за да играем още по-добре. Днес имахме много голямо желание, всички играха силно, борихме се за всяка топка и искахме да спечелим. Трябва да продължим да играем по същия начин. Щастлив съм за отбора.

Конкуренцията е нещо добро. Само така можеш да растеш. С Бусато имаме добри отношения, той се опитва да ми помага, дава ми насоки в някои ситуации. Аз се опитвам да давам най-доброто от себе си.

Феновете всеки път се представят на много високо ниво. Благодаря им. Само с тренировки можем да напредваме", каза Лапоухов.

