Майкъла: ЦСКА игра по-добре от мачовете досега

Бившият стопер, селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев говори след нулевото равенство между "червените" и Лудогорец. Майкъла остана доволен от видяното от футболистите на Христо Янев, но все пак заяви, че всичко друго освен победа, трябва да се приема като загуба за "армейците".

"Равностоен мач. Все пак Лудогорец не се напрегна много. Гол им отмениха, който наистина беше засада. Два сантиметра беше разликата. ЦСКА игра по-добре от мачовете досега. Надявам се, че ще играят все по-добре и по-добре.

Ако имаш самочувствие и знаеш, че си в ЦСКА, освен победата, всичко друго е загуба. Това говори за нивото на футболистите - когато имаш добър футболист, не можеш да изпуснеш такъв гол. Лудогорец бие отборите с едно такова положение", каза Илиев.