Величков изкара ситуации от мачове, в които ЦСКА е бил ощетен и призова Лудогорец да не се оправдава със съдията

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков обяви, че разглезено Лудогорец да търси оправдание в съдията за днешното нулево равенство между двата отбора, тъй като и разградчани знаят, че отборът не играе добре по подобие на "червените". Също така Величков изкара ситуации от предишни срещи, в които твърди, че ЦСКА е бил ощетен.

"Бе крайно належащо да покажем, че този отбор може да изглежда по друг начин като начин на борба и отношение. Има едно голямо “но” и то ще ни преследва - лош точков актив и класиране. Това няма как да не тежи.

Разбира се, че можем да съжаляваме, защото бяха ситуации по-скоро за отбелязване, отколкото пропуск", каза Величков по повод сериозния пропуск на Годой в заключителните секунди на днешната среща.

"Имаме липса на късмет заедно със слабото представяне, разбира се. Има много ситуации, които можем да извадим. Но късметът трябва да си го заслужиш, а ние не сме си го заслужили", добави директорът на "червените".

За разправиите между двата щаба след края на първата част, Величков отговори: "Мога да кажа, че беше едно уточняване кой какво е казал. Нищо, което да е минало някакви граници. ЦСКА трябва да изглежда по този начин като желание за борба и да се побеждава. Далеч сме от класата, която трябва да показваме, това е видно. Това трябва да бъде една основа, на която да стъпим", разясни Бойко Величков, след което бе попитан и за претенциите, които изрази Козмин Моци към днешното съдийство.

"Аз имам много претенции и в днешния мач, и в предишните мачове. Но зная, че нашият отбор не играе добре. И аз съм сигурен, че г-н Моци също знае, че неговият отбор не играе добре.

Мога да извадя и днес ситуации, които са меко казано спорни. Дори ако искате за тъчове имаше двоен аршин и за какво ли не - за фалове около нашата дъга, спорната ситуация за дузпа. Да не говорим за миналите мачове. Никой не каза нито дума за дузпата, която Локомотив (София) спечели срещу нас. Никой не каза за двубоя срещу Арда, в който три жълти картона бяха спестени в първите 10 минути. Никой не каза за това, че се пуска 10-метрова засада, след което наш състезател е ритнат в главата, защото не е спряна играта навреме.

Днес имаше спорна ситуация. По всички спортни правилници тази спорна ситуация през първото полувреме трябва да се остави да завърши и чак тогава да се вдигне засада, ако има. Едно презастраховане. Не искам да влизам в този ред на мисли, защото не сме добре игрово и търсим вината в себе си. Но малко разглезено ми се струва противникът да търси оправдания в съдията за конкретния двубой, защото ние имаме повече претенции, разбира се", завърши Величков.

