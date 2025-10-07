"Моряците" се готвят за силен финален спринт на полусезона

Паузата в първенството ще бъде благоприятна за отбора на Черно море. Тя ще даде възможност на играчите, които пропуснаха последния двубой да се възстановят. Един от тях е капитанът Васил Панайотов, който отпадна в последния момент от групата при гостуването на Монтана поради вирусно заболяване. Младият талант на "моряците" Берк Бейхан от началото на първенството има проблеми с хронична травма, която не му позволява да играе, а в негово отсъствие много добри срещи изигра португалският халф Давид Телеш.

При всички положения през този полусезон "моряците" имат доста солидни козове отново да се вклинят в четворката на първенството чрез един силен финален спринт с мачове на истината. Определено големият брой офанзивни играчи в лицето на Николай Златев, Георги Лазаров, Сидни Селсо, Андреас Калкан, Жоао Педро, Фелипе Кардосо и Густаво Франса дава възможност на опитния наставник Илиан Илиев да прави ротации.

В последните четири срещи варненският тим спечели десет точки и се затвърди на позиция отново сред лидерите, на която всяка грешка се наказва. По интересно е, че предстоящите двубои срещу лидерите в първенството, първият от които срещу Левски на "Тича" ще дадат отговор за истинската стойност на отбора.

/Пламен Трендафилов/