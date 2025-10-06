Проблеми за Черно море! Почти един цял отбор може да си тръгне без пари

Черно море е изправен пред сериозен тест. Десетима футболисти, повечето от тях титуляри, са с изтичащи договори и може да си тръгнат след края на сезона. Притеснителното е, че повечето от тях са част от основния състав и евентуалното им напускане може да създаде сериозни проблеми пред Илиан Илиев и да се наложи следващото лято той да прави практически нов отбор. Пламен Илиев, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Уеслен Жуниор, Андреяс Калкан, Васил Панайотов, Росен Стефанов, Живко Атанасов, Мартин Милушев и Цветомир Панов са футболистите, които след Нова година може да преговарят с други отбори

Шестима от играчите са на сериозна футболна възраст, но въпреки това Илиан Илиев иска повечето от тях да останат в отбора. Сред тях са Пламен Илиев и Васил Панайотов. Най-деликатна изглежда ситуацията с бразилеца Уеслен Жуниор. Нападателят е обект на интерес от няколко чуждестранни клуба и може да си осигури добър трансфер следващото лято.

Много е възможно Черно море да не предложи нов договор на румънеца Андреас Калкан, който е контузен и от началото на сезона почти не е играл. В последните мачове Калкан е резерва, като е много далеч от формата си през миналия сезон. Другите, които може да се разделят с тима от Варна, са ветераните Живко Атанасов и Цветомир Панов, пише “Мач Телеграф”.