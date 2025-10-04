Монтана 0:0 Черно море

Монтана и Черно море играят при 0:0 един срещу друг в мач от 11-ия кръг на efbet Лига на стадион "Огоста".

Черно море заема петата позиция в класирането с 19 точки от 10 изиграни мача, като отборът има положителна голова разлика с 15 отбелязани и само 6 допуснати гола. Варненци са в добра форма и се борят за място в първата четворка. От своя страна, Монтана се намира на 10-о място с 11 точки от същия брой срещи, като тимът има негативна голова разлика – 7 вкарани срещу 16 допуснати гола. Домакините се нуждаят от победа, за да се отдалечат от опасната зона.

МОНТАНА 0:0 ЧЕРНО МОРЕ

МОНТАНА: 1. Роса, 15. Ачемпонг,18. Илиев, 5. Михайлов, 25. Джеймс, 23. Тунгаров, 24. Стрински, 3. Илиадис, 10. Тодоров, 17. Коконов, 7. Димитров

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Илиев, 2. Панов, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 10. Чандъров, 24. Телеш, 23. Тонев, 19. Лазаров, 11. Жоао Педро, 77. Сидней