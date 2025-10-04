Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  Монтана 0:0 Черно море

Монтана 0:0 Черно море

  • 4 окт 2025 | 17:42
  • 1644
  • 0

Монтана и Черно море играят при 0:0 един срещу друг в мач от 11-ия кръг на efbet Лига на стадион "Огоста".

Черно море заема петата позиция в класирането с 19 точки от 10 изиграни мача, като отборът има положителна голова разлика с 15 отбелязани и само 6 допуснати гола. Варненци са в добра форма и се борят за място в първата четворка. От своя страна, Монтана се намира на 10-о място с 11 точки от същия брой срещи, като тимът има негативна голова разлика – 7 вкарани срещу 16 допуснати гола. Домакините се нуждаят от победа, за да се отдалечат от опасната зона.

МОНТАНА 0:0 ЧЕРНО МОРЕ

МОНТАНА: 1. Роса, 15. Ачемпонг,18. Илиев, 5. Михайлов, 25. Джеймс, 23. Тунгаров, 24. Стрински, 3. Илиадис, 10. Тодоров, 17. Коконов, 7. Димитров

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Илиев, 2. Панов, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 10. Чандъров, 24. Телеш, 23. Тонев, 19. Лазаров, 11. Жоао Педро, 77. Сидней

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 12186
  • 19
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

  • 4 окт 2025 | 15:12
  • 2010
  • 3
Албан Буши повика играч на ЦСКА

  • 4 окт 2025 | 15:03
  • 1371
  • 1
Берое отново няма да разчита на основен халф

  • 4 окт 2025 | 14:51
  • 847
  • 0
Топчо записа магистратура

  • 4 окт 2025 | 14:26
  • 1471
  • 2
Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

  • 4 окт 2025 | 13:19
  • 7636
  • 0
Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 12186
  • 19
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 24188
  • 18
Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

  • 4 окт 2025 | 17:01
  • 2652
  • 1
Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

  • 4 окт 2025 | 17:35
  • 3944
  • 3
Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

  • 4 окт 2025 | 17:20
  • 7056
  • 4