Илиан Илиев: Ние трябва да играем с по-голямо самочувствие

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев сподели първите си впечатления след успеха на тима с 3:1 над Монтана в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига.

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

"Монтана е противник, който се опитва да играе футбол. Трябваше да сме много внимателни. Труден противник. Теренът не беше перфектен, но се опитвахме да играем футбол. Поздравявам момчетата. Най-добре е различни хора да вкарват голове. Ние трябва да играем с по-голямо самочувствие.

Сега трябва да починем добре и да се подготвим за мача с Левски. Всичко, което се случва важно, се случва на края на полусезона", заяви Илиев.