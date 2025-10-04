"Моряците" без трима основни играчи на "Огоста"

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на Монтана от 11-ия кръг на efbet Лига. В нея не попадна Берк Бейхан, който все още се възстановява от контузия, както и Васил Панайотов, който е с вирус. Неговото място зае Жоао Бандаро.

Аут за срещата е и Уеслен Жуниор.

Срещата между Монтана и Черно море е от 17:45 часа на стадион "Огоста".

Групата на "моряците": Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреас Калкан, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Димитър Тонев, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса.