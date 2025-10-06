Нико Петров с любопитно сравнение и суперлативи за Сангаре: Той е като център в баскетбола

Нико Петров анализира в студиото на Sportal.bg победата на Левски с 3:1 над Берое. „Сините“ поведоха с гол на Сангаре, след което въпреки численото си предимство допуснаха изравняване. В крайна сметка Марин Петков и в самия край Гашпер Търдин донесоха трите точки на тима.

„Като продължение на миналото предаване от мача с Ботев в Пловдив много се радвам, че Веласкес продължи да играе с 3-4-3, когато отборът владее топката“, коментира Петров. „Тогава говорихме за ролята на Серафимов, а днес ще се спрем върху тази на Макун. Срещу Ботев се игра с десен краен защитник, който ставаше централен, докато срещу Берое ролята беше поверена на левия защитник", започна бившият полузащитник.

Анализаторът обърна специално внимание на представянето на Сангаре:

„Интересното за мен е, че дойде моментът да говоря със суперлативи за Сангаре. Макар и с нещо като баскетболен прийом, ще вляза в ролята на Пини Гершон, за да обясня неговата сила и как може да бъде използван още по-добре – и от съотборниците си, и от треньора на Левски, така че да бъде наистина нужен играч, когато е на терена.“

Петров продължи аналогията с баскетбола и направи любопитно сравнение:

„Ако приемем, че с топката е плеймейкърът, то Сангаре е центърът. Централният защитник на Берое буквално беше залепен за него и изпадна от игра – нито можеше да изпревари първа топка, нито да му противодейства. В такива ситуации защитникът трябва да стои на една ръка разстояние, за да не бъде елиминиран. Това е начинът да използваш Сангаре за двойно подаване, така че да се освободи пространство за Бурас, Бала или Сула.“

„За Левски не е точният момент да дойде тази пауза за националните отбори. Срещу Ботев и срещу Берое се видя много добър стил на игра. Ако „сините“ продължеха по този начин и във Варна, можеше да се стигне до отдавна чакан успех," подчерта Петров.

Анализаторът припомни и първия мач на Веласкес на „Тича“:

„Тогава треньорът заложи на Търдин и Георги Костадинов, а преди това предпочиташе други полузащитници, за да издържи в битката и дуелите. Не съм докрай убеден дали след паузата Веласкес ще продължи да използва същата схема, която анализираме вече второ предаване.“

В следващите две седмици Левски няма официални мачове, но след паузата предстои тежко гостуване на Черно море във Варна. Междувременно националите на „сините“ ще имат шанс да се изявят, а представителният тим на България ще премери сили с Турция и Испания.