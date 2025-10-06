Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Нико Петров с любопитно сравнение и суперлативи за Сангаре: Той е като център в баскетбола

Нико Петров с любопитно сравнение и суперлативи за Сангаре: Той е като център в баскетбола

  • 6 окт 2025 | 09:27
  • 683
  • 0

Нико Петров анализира в студиото на Sportal.bg победата на Левски с 3:1 над Берое. „Сините“ поведоха с гол на Сангаре, след което въпреки численото си предимство допуснаха изравняване. В крайна сметка Марин Петков и в самия край Гашпер Търдин донесоха трите точки на тима.

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

„Като продължение на миналото предаване от мача с Ботев в Пловдив много се радвам, че Веласкес продължи да играе с 3-4-3, когато отборът владее топката“, коментира Петров. „Тогава говорихме за ролята на Серафимов, а днес ще се спрем върху тази на Макун. Срещу Ботев се игра с десен краен защитник, който ставаше централен, докато срещу Берое ролята беше поверена на левия защитник", започна бившият полузащитник.

Анализаторът обърна специално внимание на представянето на Сангаре:

„Интересното за мен е, че дойде моментът да говоря със суперлативи за Сангаре. Макар и с нещо като баскетболен прийом, ще вляза в ролята на Пини Гершон, за да обясня неговата сила и как може да бъде използван още по-добре – и от съотборниците си, и от треньора на Левски, така че да бъде наистина нужен играч, когато е на терена.“

Петров продължи аналогията с баскетбола и направи любопитно сравнение:

„Ако приемем, че с топката е плеймейкърът, то Сангаре е центърът. Централният защитник на Берое буквално беше залепен за него и изпадна от игра – нито можеше да изпревари първа топка, нито да му противодейства. В такива ситуации защитникът трябва да стои на една ръка разстояние, за да не бъде елиминиран. Това е начинът да използваш Сангаре за двойно подаване, така че да се освободи пространство за Бурас, Бала или Сула.“

„За Левски не е точният момент да дойде тази пауза за националните отбори. Срещу Ботев и срещу Берое се видя много добър стил на игра. Ако „сините“ продължеха по този начин и във Варна, можеше да се стигне до отдавна чакан успех," подчерта Петров.

Турция с всичките си големи звезди срещу България
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Анализаторът припомни и първия мач на Веласкес на „Тича“:

„Тогава треньорът заложи на Търдин и Георги Костадинов, а преди това предпочиташе други полузащитници, за да издържи в битката и дуелите. Не съм докрай убеден дали след паузата Веласкес ще продължи да използва същата схема, която анализираме вече второ предаване.“

В следващите две седмици Левски няма официални мачове, но след паузата предстои тежко гостуване на Черно море във Варна. Междувременно националите на „сините“ ще имат шанс да се изявят, а представителният тим на България ще премери сили с Турция и Испания.

