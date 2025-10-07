Популярни
  • 7 окт 2025 | 10:22
  • 494
  • 0
Черно море и Добруджа уредиха спаринг

Черно море ще изиграе контролна среща в паузата на шампионата за националните отбори. Опонент на варненци ще е тимът на Добруджа.

Срещата ще се проведе на 8-и октомври, сряда, от 15 часа на стадион "Младост" във Варна.

В спаринга няма да вземат участие младежките национали Николай Златев и Георги Лазаров, които са повикани за европейските квалификации с Португалия и Чехия. Двубоят ще пропуснат Берк Бейхан, който все още се възстановява от травма и Димитър Тонев. Последният получи разтежение в Монтана и ще почива известно време.

Очаква се повече игрови минути да получи Андреяс Калкан, който се завърна на терена при победата над Монтана с 3:1, след едногодишно отсъствие.

