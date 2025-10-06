Любо Ганев: Жените на България също имат своите шансове да продължат напред

България ще се изправи срещу Австрия, европейския вицешампион Сърбия, Украйна, Гърция и домакина Чехия в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол при жените, отреди тегленият в италианския град Бари жребий.

Мачовете от група "В" с участието на българския отбор ще се играят в чешкия град Бърно.

Европейското първенство ще се проведе между 21 август и 6 септември в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.

“Момичетата също имат своите шансове да продължат напред на ЕвроВолей 2026. Има отбори, които сме ги били. Чехия направи страхотен шампионат през тази година във VNL. Сигурен съм, че те ще направят всичко, което зависи от тях, за да ни зарадват с добър резултат”, заяви президентът на БФ Волейбол Любо Ганев.

