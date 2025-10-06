Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев: Жените на България също имат своите шансове да продължат напред

Любо Ганев: Жените на България също имат своите шансове да продължат напред

  • 6 окт 2025 | 10:42
  • 313
  • 0

България ще се изправи срещу Австрия, европейския вицешампион Сърбия, Украйна, Гърция и домакина Чехия в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол при жените, отреди тегленият в италианския град Бари жребий.

Мачовете от група "В" с участието на българския отбор ще се играят в чешкия град Бърно.

Любо Ганев празнува днес!
Любо Ганев празнува днес!

Европейското първенство ще се проведе между 21 август и 6 септември в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.

Стоичков поздрави Ганев за юбилея
Стоичков поздрави Ганев за юбилея

“Момичетата също имат своите шансове да продължат напред на ЕвроВолей 2026. Има отбори, които сме ги били. Чехия направи страхотен шампионат през тази година във VNL. Сигурен съм, че те ще направят всичко, което зависи от тях, за да ни зарадват с добър резултат”, заяви президентът на БФ Волейбол Любо Ганев.

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!
Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца
Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца
Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев празнува днес!

Любо Ганев празнува днес!

  • 6 окт 2025 | 08:56
  • 2203
  • 2
Стоичков поздрави Ганев за юбилея

Стоичков поздрави Ганев за юбилея

  • 6 окт 2025 | 08:18
  • 5173
  • 1
Феновете на ЦСКА поздравиха волейболните герои на България

Феновете на ЦСКА поздравиха волейболните герои на България

  • 5 окт 2025 | 22:47
  • 2046
  • 1
Аспарух Аспарухов: Трябва да останем здраво стъпили на земята

Аспарух Аспарухов: Трябва да останем здраво стъпили на земята

  • 5 окт 2025 | 17:53
  • 817
  • 0
Андрей Жеков: Момчетата заслужават тази любов, вече никой няма да подценява България

Андрей Жеков: Момчетата заслужават тази любов, вече никой няма да подценява България

  • 5 окт 2025 | 17:47
  • 799
  • 1
Давид Давидов: Ще имаме възходи и падения по пътя към Лос Анджелис 2028

Давид Давидов: Ще имаме възходи и падения по пътя към Лос Анджелис 2028

  • 5 окт 2025 | 17:39
  • 723
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 3846
  • 2
На живо! Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове

На живо! Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове

  • 6 окт 2025 | 10:59
  • 1847
  • 1
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 171047
  • 521
Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

  • 5 окт 2025 | 22:43
  • 46395
  • 59
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 28613
  • 5
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 6226
  • 0