Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца

Женският национален отбор на България по волейбол ще има нов селекционер до края на месец октомври, научи Sportal.bg.

На 24 септември досегашният старши треньор на България Антонина Зетова подаде оставка и тя бе приета от Управителния съвет на Българската федерация по волейбол.

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Според неофициално информация за поста се спрягат бившият селекционер на националния отбор Иван Петков, Атанас Петров, който изведе девойките на България до 19 години до световната титла тази година, и старши треньорът на вицешампиона Левски София - Радослав Арсов, който има също богат международен опит.

3 варианта за заместник на Антонина Зетова начело на България

“Женският национален отбор на България ще има нов селекционер до края на месец октомври. В момента върви процедура аз одобрение на всички кандидати”, заяви президентът на БФ Волейбол Любо Ганев специално пред Sportal.bg.

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)