  Любо Ганев празнува днес!

Любо Ганев празнува днес!

  • 6 окт 2025 | 08:56
Легендата на българския и европейски волейбол Любомир Ганев навършва 60 години.

Роден е на 6 октомври 1965 година в Русе, където започва и пътят му към волейболната сцена.

Играе за местния Дунав, а след това е привлечен от ЦСКА. През 80-те години на миналия век се превръща в звезда за "червените". Печели 5 титли с тима.

Преминава с рекорден трансфер в Италия. През 1991 година Любо Ганев подписва договор с Кунео за 600 000 долара. Трансферът е по-голям, отколкото на всички “червени” звезди от това време взети заедно. Италия се превръща в дом на 210-сантиметровия българин. Играе още за Агридженто, Сполето и Фано. През последната си година като активен състезател Ганев изкарва един сезон в гръцкия Арис, където става шампион, заедно с Пламен Константинов.

Ключова фигура в българския национален тим в продължение на 13 години - между 1985 и 1998 година. През 1986-а е с основен принос за спечеления от България бронзов медал на световното първенство във Франция.

Известен е в цял свят със силния си сервис – ударът му е със скорост 130 километра в час (скоростта е измерена в Италия). Носител е на много спортни отличия. По време на престоя в Италия феновете го наричат Лупо (Вълка), а в негова чест е създадена песен.

През 1998 г. прекратява спортната си кариера и се насочва към бизнеса.

Днес Любо Ганев е президент на Българската федерация по волейбол, вицепрезидент на БОК, член на Изпълнителното бюро на Европейската волейболна конфедерация CEV. Освен това е и член на административния борд на световната FIVB.

Sportal.bg честити рождения ден на спортната легенда Любо Ганев и му пожелава много здраве, щастие и още много щастливи мигове с националните отбори на България!

