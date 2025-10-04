Кои ще са съперниците на България на ЕвроВолей 2026? Гледайте ТУК!

Кои ще са съперниците на България на ЕвроВолей 2026? Волейболистите и волейболистките на България очакват какво ще отреди жребия, който се тегли днес в Бари (Италия)!
България е сред домакините на шампионата за мъжете, заедно с Италия, Финландия и Румъния, като откриващият мач ще бъде под открито небе на Пиаца дел Плебисчито в Неапол на 10 септември. Финалната фаза на турнира ще се проведе в края на септември в Милано, където ще се изиграят полуфиналите и мачовете за медалите в модерната Арена “Санта Джулия”.
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026
Други домакинства за мъжкия шампионат към този момент са Модена и Торино (Италия), Варна (България), Тампере (Финландия) и Клуж-Напока (Румъния). Защитаващ титлата си е тимът на Полша, който триумфира в Рим през лятото на 2023 г.
Хулио Веласко и Фердинандо Де Джорджи, които изведоха Италия до световните титли за жени и мъже през 2025 година, присъстваха на жребия в Бари.
ЕвроВолей 2026 за мъже:
Домакини:
Група А - (Италия)
Италия (1)
Група В - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ)
БЪЛГАРИЯ (7)
Група С - Тампере (Финландия)
Финландия (8)
Група D - Клуж-Напока (Румъния)
Румъния (11)
Женският турнир ще се проведе в Турция, Чехия, Швеция и Азербайджан.
Надпреварата при дамите ще се проведе от 21 август до 6 септември, с мачове в Истанбул (Турция), Бърно (Чехия), Гьотеборг (Швеция) и Баку (Азербайджан). Домакините от Турция ще се опитат да защитят историческата си титла от 2023 г. пред родна публика, вдъхновени и от сребърния си медал на тазгодишното световно първенство в Тайланд.
ЕвроВолей 2026 за жени:
Домакини:
Група А - Истанбул (Турция)
Турция (3)
Латвия
Полша
Германия
Словения
Група В - Бърно (Чехия)
Чехия (9)
Австрия
Сърбия
Украйна
Група С - Баку (Азербайджан)
Азербайджан (27)
Португалия
Нидерландия
Белгия
Група D - Гьотеборг (Швеция)
Швеция (14)
Черна гора
Италия
Франция