Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Кои ще са съперниците на България на ЕвроВолей 2026? Гледайте ТУК!

Кои ще са съперниците на България на ЕвроВолей 2026? Гледайте ТУК!

  • 4 окт 2025 | 21:43
  • 5085
  • 0

Кои ще са съперниците на България на ЕвроВолей 2026? Волейболистите и волейболистките на България очакват какво ще отреди жребия, който се тегли днес в Бари (Италия)!

България е сред домакините на шампионата за мъжете, заедно с Италия, Финландия и Румъния, като откриващият мач ще бъде под открито небе на Пиаца дел Плебисчито в Неапол на 10 септември. Финалната фаза на турнира ще се проведе в края на септември в Милано, където ще се изиграят полуфиналите и мачовете за медалите в модерната Арена “Санта Джулия”.

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

Други домакинства за мъжкия шампионат към този момент са Модена и Торино (Италия), Варна (България), Тампере (Финландия) и Клуж-Напока (Румъния). Защитаващ титлата си е тимът на Полша, който триумфира в Рим през лятото на 2023 г.

Хулио Веласко и Фердинандо Де Джорджи, които изведоха Италия до световните титли за жени и мъже през 2025 година, присъстваха на жребия в Бари.

ЕвроВолей 2026 за мъже:

Домакини:

Група А - (Италия)

Италия (1)


Група В - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ)

БЪЛГАРИЯ (7)


Група С - Тампере (Финландия)

Финландия (8)


Група D - Клуж-Напока (Румъния)

Румъния (11)

Женският турнир ще се проведе в Турция, Чехия, Швеция и Азербайджан.

Надпреварата при дамите ще се проведе от 21 август до 6 септември, с мачове в Истанбул (Турция), Бърно (Чехия), Гьотеборг (Швеция) и Баку (Азербайджан). Домакините от Турция ще се опитат да защитят историческата си титла от 2023 г. пред родна публика, вдъхновени и от сребърния си медал на тазгодишното световно първенство в Тайланд.

ЕвроВолей 2026 за жени:
Домакини:

Група А - Истанбул (Турция)
Турция (3)
Латвия
Полша
Германия
Словения

Група В - Бърно (Чехия)
Чехия (9)
Австрия
Сърбия
Украйна

Група С - Баку (Азербайджан)
Азербайджан (27)
Португалия
Нидерландия
Белгия

Група D - Гьотеборг (Швеция)
Швеция (14)
Черна гора
Италия
Франция

