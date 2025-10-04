Кои ще са съперниците на България на ЕвроВолей 2026? Гледайте ТУК!

Кои ще са съперниците на България на ЕвроВолей 2026? Волейболистите и волейболистките на България очакват какво ще отреди жребия, който се тегли днес в Бари (Италия)!

България е сред домакините на шампионата за мъжете, заедно с Италия, Финландия и Румъния, като откриващият мач ще бъде под открито небе на Пиаца дел Плебисчито в Неапол на 10 септември. Финалната фаза на турнира ще се проведе в края на септември в Милано, където ще се изиграят полуфиналите и мачовете за медалите в модерната Арена “Санта Джулия”.

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

Други домакинства за мъжкия шампионат към този момент са Модена и Торино (Италия), Варна (България), Тампере (Финландия) и Клуж-Напока (Румъния). Защитаващ титлата си е тимът на Полша, който триумфира в Рим през лятото на 2023 г.

Хулио Веласко и Фердинандо Де Джорджи, които изведоха Италия до световните титли за жени и мъже през 2025 година, присъстваха на жребия в Бари.

ЕвроВолей 2026 за мъже:



Домакини:

Група А - (Италия)

Италия (1)



Група В - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ)

БЪЛГАРИЯ (7)



Група С - Тампере (Финландия)

Финландия (8)



Група D - Клуж-Напока (Румъния)

Румъния (11)

Женският турнир ще се проведе в Турция, Чехия, Швеция и Азербайджан.

Надпреварата при дамите ще се проведе от 21 август до 6 септември, с мачове в Истанбул (Турция), Бърно (Чехия), Гьотеборг (Швеция) и Баку (Азербайджан). Домакините от Турция ще се опитат да защитят историческата си титла от 2023 г. пред родна публика, вдъхновени и от сребърния си медал на тазгодишното световно първенство в Тайланд.

ЕвроВолей 2026 за жени:

Домакини:



Група А - Истанбул (Турция)

Турция (3)

Латвия

Полша

Германия

Словения



Група В - Бърно (Чехия)

Чехия (9)

Австрия

Сърбия

Украйна



Група С - Баку (Азербайджан)

Азербайджан (27)

Португалия

Нидерландия

Белгия



Група D - Гьотеборг (Швеция)

Швеция (14)

Черна гора

Италия

Франция