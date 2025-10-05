Руи Мота: Видяхте как третираха нашите резерви, не коментирам съдите, има хора, които трябва да се притесняват

Наставникът на Лудогорец Руи Мота обяви след нулевото равенство срещу ЦСКА, че разградчани не са се справили добре в последната третина на терена. Той разясни защо се е стигнало до разправиите след края на първата част.
"Започнахме добре, бяхме по-добри от ЦСКА, създадохме няколко положения, вкарахме гол, но ни го отмениха.
През втората част накъсване на играта, пауза. Трябваше да имаме повече качества в последната третина. Имахме предимство, но не успяхме да доставим добри топки. Чувствахме, че днес можеше да вземем три точки.
Доминирахме до 45-ата минута. След това трябваше да имаме повече качество в последната третина. През първата част имахме страхотни ситуаци да вкараме. След червения картон трябваше да се възползваме от повечето притежание на топката. Трябваше да бъдем по-балансирани. Знам, че играчите искаха да спечелят мача.
Със сигурност не е това, което искахме. Искахме да спечелим, но в крайна сметка сме на един мач от първото място. Пътят е дълъг. Отборът има потенциал да се развие.
Видяхте как третираха нашите резерви. Говорих с треньора и треньорът говори с мен. Ако искат да говорят с щаба ми, не е ОК. Аз не говоря с техния щаб. След това дойдаха хора, за да направят проблем.
Не коментирам съдиите. Има хора, които трябва да се притесняват за това. Моето мнение е различно в ситуацията с отменения гол", завърши Мота.