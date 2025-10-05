Моци с претенции към съдийството: По този начин не може да се продължава

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци посочи три ситуации от двубоя с ЦСКА, в които според него "орлите" са били ощетени. Шефът на разградчани заяви след нулевото равенство на стадион "Васил Левски", че клубът трябва да подаде жалба срещу съдийството.

"Няма как да сме доволни от този резултат. 0:0 е благодарение на съдиите, които днес не бяха на ниво. Още първото полувреме Жордао трябваше да получи втори жълт картон. Ситуацията с Антон Недялков в края на първото полувреме - за мен е чиста дузпа. През второто полувреме фал срещу Текпетей на линията на пенала. Аз съм на мнение, че трябва да пуснем жалба срещу съдийството. По този начин не може да се продължава.

И те имаха ситуации, ние също. Трябваше да играем с човек повече още през първото полувреме.

Нормално е да има умора. Играем през три дни, така че е нормално. И Левски, и ЦСКА 1948 са в челото на класирането - битката ще е докрай. Надявам се пак ние да се радваме в края на май месец", каза Моци.