От Апоел Тел Авив с емоционално послание към българските баскетболни фенове

Преди няколко дни се изигра първият мач от Евролигата в България, в който Апоел Тел Авив прие Барселона в "Арена София". На победата със 103-87 на израелския гранд над каталунците станаха свидетели над 8100 зрители по трибуните в спортното съоръжение. Страхотната атмосфера пък накара ръководството на Апоел да се обърне към българските фенове. Ето какво каза маркетинг директорът на тима Бен Робино пред Sportal.bg.

“Миналата седмица изиграхме първия ни домакински мач от Евролигата в София и над 8000 фенове изпълниха “Арена София”. Повечето от тях бяха българи, много от които преживяваха вечер на Евролигата за първи път. За нас като клуб и за мен лично това беше дълбоко емоционален етап.”, коментира Бен Робино.

“Играем европейските си домакински мачове в България вече два сезона и от първия ден всички ни приеха изключително добре. Начинът, по който българските фенове отвориха сърцата си за нас е нещо, което никога няма да забравим. Наистина се чувстваме като у дома в София.

От името на Апоел Тел Авив искам да благодаря на всеки един фен, който дойде в залата и допринесе за тази топла, наелектрезираща атмосфера по време на първия мач от Евролигата. Вие не бяхте просто на трибуните - вие бяхте част от победата. Тази енергия ни даваше сили цяла вечер и сме ичключително благодарни за нея.

“Арена София” никога преди не е била домакин на баскетбол на това ниво. Заедно с нашите партньори в България инвестирахме време, усилия и ресурси, за да направим възможни вечерите от Евролигата тук. Гордеем се с постигнатия досега напредък и сме честни: все още има какво да се направи.

Това е съвместен процес на обучение. Слушаме, адаптираме се и ще продължаваме да се подобряваме мач след мач - от входа и местата за сядане, до храната и напитките, до малките детайли, които правят една вечер от Евролигата невероятна. Целта ни е проста - да осигурим преживяване за феновете в София, което да се равнява на най-добрите зали в Европа.

Бих искал също да изкажа сърдечните си благодарности на Филип Виденов и всички в Българската федерация по баскетбол за подкрепата им през последните няколко месеца, особено около първия мач. Сътрудничеството им беше изключително. Ще продължим да работим рамо до рамо с Филип и Федерацията, за да развиваме баскетбола в България и да привличаме местни фенове да участват в пътешествието на Апоел този сезон.”, завърши маркетинг директора на Апоел Тел Авив.