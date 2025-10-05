Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу Лудогорец в двубой, който може да определи сезона - на живо с анализа на Кирил Динчев
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. От Апоел Тел Авив с емоционално послание към българските баскетболни фенове

От Апоел Тел Авив с емоционално послание към българските баскетболни фенове

  • 5 окт 2025 | 19:37
  • 2048
  • 0

Преди няколко дни се изигра първият мач от Евролигата в България, в който Апоел Тел Авив прие Барселона в "Арена София". На победата със 103-87 на израелския гранд над каталунците станаха свидетели над 8100 зрители по трибуните в спортното съоръжение. Страхотната атмосфера пък накара ръководството на Апоел да се обърне към българските фенове. Ето какво каза маркетинг директорът на тима Бен Робино пред Sportal.bg.

“Миналата седмица изиграхме първия ни домакински мач от Евролигата в София и над 8000 фенове изпълниха “Арена София”. Повечето от тях бяха българи, много от които преживяваха вечер на Евролигата за първи път. За нас като клуб и за мен лично това беше дълбоко емоционален етап.”, коментира Бен Робино.

“Играем европейските си домакински мачове в България вече два сезона и от първия ден всички ни приеха изключително добре. Начинът, по който българските фенове отвориха сърцата си за нас  е нещо, което никога няма да забравим. Наистина се чувстваме като у дома в София.

От името на Апоел Тел Авив искам да благодаря на всеки един фен, който дойде в залата и допринесе за тази топла, наелектрезираща атмосфера по време на първия мач от Евролигата. Вие не бяхте просто на трибуните - вие бяхте част от победата. Тази енергия ни даваше сили цяла вечер и сме ичключително благодарни за нея.

“Арена София” никога преди не е била домакин на баскетбол на това ниво. Заедно с нашите партньори в България инвестирахме време, усилия и ресурси, за да направим възможни вечерите от Евролигата тук. Гордеем се с постигнатия досега напредък и сме честни: все още има какво да се направи.

Това е съвместен процес на обучение. Слушаме, адаптираме се и ще продължаваме да се подобряваме мач след мач - от входа и местата за сядане, до храната и напитките, до малките детайли, които правят една вечер от Евролигата невероятна. Целта ни е проста - да осигурим преживяване за феновете в София, което да се равнява на най-добрите зали в Европа.

Бих искал също да изкажа сърдечните си благодарности на Филип Виденов и всички в Българската федерация по баскетбол за подкрепата им през последните няколко месеца, особено около първия мач. Сътрудничеството им беше изключително. Ще продължим да работим рамо до рамо с Филип и Федерацията, за да развиваме баскетбола в България и да привличаме местни фенове да участват в пътешествието на Апоел този сезон.”, завърши маркетинг директора на Апоел Тел Авив.

Следвай ни:

Още от Евролига

Гръцка журналистка събра погледите на мач на Панатинайкос

Гръцка журналистка събра погледите на мач на Панатинайкос

  • 4 окт 2025 | 22:46
  • 3283
  • 0
Важен играч на Барса аут за 3 седмици

Важен играч на Барса аут за 3 седмици

  • 4 окт 2025 | 21:11
  • 686
  • 0
Джордан Нвора - светлината в тунела за Цървена звезда, ето кой е MVP на втория кръг на Евролигата

Джордан Нвора - светлината в тунела за Цървена звезда, ето кой е MVP на втория кръг на Евролигата

  • 4 окт 2025 | 20:19
  • 1140
  • 0
Топ 10 на изпълненията от кръг №2 в Евролигата

Топ 10 на изпълненията от кръг №2 в Евролигата

  • 4 окт 2025 | 17:43
  • 1365
  • 0
Видео с Джабари Паркър от мач на Партизан стана хит в мрежата

Видео с Джабари Паркър от мач на Партизан стана хит в мрежата

  • 4 окт 2025 | 16:54
  • 1579
  • 0
Апоел Тел Авив оглави класирането в Евролигата

Апоел Тел Авив оглави класирането в Евролигата

  • 4 окт 2025 | 16:13
  • 3029
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

  • 5 окт 2025 | 19:13
  • 12080
  • 22
Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

  • 5 окт 2025 | 17:18
  • 28149
  • 13
Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 20978
  • 6
Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

  • 5 окт 2025 | 19:12
  • 7138
  • 3
Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

  • 5 окт 2025 | 18:29
  • 7305
  • 1
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 17606
  • 53