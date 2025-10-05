София Ийгълс победи ЦСКА, синът на звезда от Апоел дебютира в мача

Отборът на София Ийгълс победи ЦСКА в мач от Северозападната група за момчета до 12 години, изиграл се днес в залата на стадион Локомотив в София.

В срещата участие взе и синът на една от звездите на Апоел Тел Авив Крис Джоунс - Картър, който направи дебют с екипа на София Ийгълс.

От трибуните той получи подкрепа от своята майка Джъстис, брат си и сестра си. Крис Джоунс пък не се появи в спортното съоръжение заради служебни ангажименти с израелския гранд.

Моменти от мача между двата отбора, можете да видите в нашето видео!