  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Кокошков: Апоел Тел Авив е един от претендентите за Финалната четворка на Евролигата

Кокошков: Апоел Тел Авив е един от претендентите за Финалната четворка на Евролигата

  • 3 окт 2025 | 17:14
  • 593
  • 0

Анадолу Ефес посреща Апоел Тел Авив в Черна гора, а треньорът на турския отбор, Игор Кокошков, не се поколеба да коментира... страховития състав на тима, воден от гръцкия специалист Димитрис Итудис.

По-конкретно, сръбският треньор подчерта, че израелският отбор може да стигне до Финалната четворка на Евролигата заради играта си в първия кръг и впечатляващия състав, с който разполага.

„Знаем, че ще играем срещу един от най-широките състави и един от най-добрите отбори в Евролигата. Въпреки това, с новите играчи, които привлякоха, и играта, която показаха в първия мач, те са един от кандидатите за Финалната четворка“, заяви сръбският треньор.

Снимки: Борислав Трошев

