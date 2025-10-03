Кокошков: Апоел Тел Авив е един от претендентите за Финалната четворка на Евролигата

Анадолу Ефес посреща Апоел Тел Авив в Черна гора, а треньорът на турския отбор, Игор Кокошков, не се поколеба да коментира... страховития състав на тима, воден от гръцкия специалист Димитрис Итудис.

По-конкретно, сръбският треньор подчерта, че израелският отбор може да стигне до Финалната четворка на Евролигата заради играта си в първия кръг и впечатляващия състав, с който разполага.

„Знаем, че ще играем срещу един от най-широките състави и един от най-добрите отбори в Евролигата. Въпреки това, с новите играчи, които привлякоха, и играта, която показаха в първия мач, те са един от кандидатите за Финалната четворка“, заяви сръбският треньор.

Снимки: Борислав Трошев