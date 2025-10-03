Очаквайте на живо: Анадолу Ефес - Апоел Тел Авив

Отборите на Анадолу Ефес и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на Евролигата. Срещата е днес от 20:30 часа в Подгорица, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Израелският гранд стартира участието си в "турнира на богатите" с победа над Барселона (103-87) в "Арена София" пред близо 9000 зрители, а турският тим се наложи с 85-78 над Макаби Тел Авив в първия кръг от Евролигата.