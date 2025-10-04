Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел Тел Авив оглави класирането в Евролигата

Апоел Тел Авив оглави класирането в Евролигата

  • 4 окт 2025 | 16:13
  • 1462
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив излезе начело на класирането в Евролигата, след като стартира сезон с две последователни победи.

В първия кръг баскетболистите на Димитрис Итудис се наложиха със 103-87 над Барселона в "Арена София", където през тази кампания в "турнира на богатите" ще играят домакинските си срещи. В кръг №2 израелският гранд обърна и победи с 87-81 Анадолу Ефес в мач, изиграл се в Подгорица.

Апоел Тел Авив обърна Анадолу Ефес за втора победа в Евролигата
Апоел Тел Авив обърна Анадолу Ефес за втора победа в Евролигата

На втора позиция в класирането се намира още един новак в Евролигата - отборът на Валенсия, който също е с два успеха над АСВЕЛ Вильорбан (80-77) и над Виртус Болоня (103-94).

Трети е отборът на Жалгирис, който също е безгрешен на този етап, побеждавайки в първите два кръга Монако (89-84) и Фенербахче (84-81).

Третият мач на Апоел Тел Авив в България е на 8 октомври (сряда) от 21:05 часа в "Арена София".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Поредна вълнуваща вечер в Евролигата

Поредна вълнуваща вечер в Евролигата

  • 4 окт 2025 | 00:33
  • 5892
  • 0
Барселона наказа Панатинайкос в Атина

Барселона наказа Панатинайкос в Атина

  • 3 окт 2025 | 23:58
  • 2244
  • 0
Апоел Тел Авив обърна Анадолу Ефес за втора победа в Евролигата

Апоел Тел Авив обърна Анадолу Ефес за втора победа в Евролигата

  • 3 окт 2025 | 22:42
  • 6281
  • 0
Погба блесна на трибуните на мач от Евролигата

Погба блесна на трибуните на мач от Евролигата

  • 3 окт 2025 | 21:20
  • 2771
  • 0
Кокошков: Апоел Тел Авив е един от претендентите за Финалната четворка на Евролигата

Кокошков: Апоел Тел Авив е един от претендентите за Финалната четворка на Евролигата

  • 3 окт 2025 | 17:14
  • 1515
  • 0
Евролигата продължава с нова порция интригуващи битки

Евролигата продължава с нова порция интригуващи битки

  • 3 окт 2025 | 07:00
  • 3778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 12106
  • 19
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 24116
  • 18
Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

  • 4 окт 2025 | 17:01
  • 2633
  • 1
11-те на Монтана и Черно море

11-те на Монтана и Черно море

  • 4 окт 2025 | 17:42
  • 1632
  • 0
Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

  • 4 окт 2025 | 17:35
  • 3913
  • 3
Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

  • 4 окт 2025 | 17:20
  • 7023
  • 4