Апоел Тел Авив оглави класирането в Евролигата

Отборът на Апоел Тел Авив излезе начело на класирането в Евролигата, след като стартира сезон с две последователни победи.

В първия кръг баскетболистите на Димитрис Итудис се наложиха със 103-87 над Барселона в "Арена София", където през тази кампания в "турнира на богатите" ще играят домакинските си срещи. В кръг №2 израелският гранд обърна и победи с 87-81 Анадолу Ефес в мач, изиграл се в Подгорица.

Апоел Тел Авив обърна Анадолу Ефес за втора победа в Евролигата

На втора позиция в класирането се намира още един новак в Евролигата - отборът на Валенсия, който също е с два успеха над АСВЕЛ Вильорбан (80-77) и над Виртус Болоня (103-94).

Трети е отборът на Жалгирис, който също е безгрешен на този етап, побеждавайки в първите два кръга Монако (89-84) и Фенербахче (84-81).

Третият мач на Апоел Тел Авив в България е на 8 октомври (сряда) от 21:05 часа в "Арена София".

Снимки: Gettyimages