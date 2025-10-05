Популярни
ЦСКА срещу Лудогорец в двубой, който може да определи сезона - на живо с анализа на Кирил Динчев
Голов екшън в Попово! Черно море II надви Черноломец

Черно море II (Варна) победи като гост Черноломец (Попово) с 4:3. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой, в който съперниците заложиха на чисто футболно надиграване. „Моряците“ заслужиха трите точки, с оглед събитията на терена. Тони Михайлов им даде преднина след пас на Кристиан Михайлов, четвърт от след началото. Съавторът на попадението реализира второто попадение, десетина минути по-късно. Емануил Няголов направи резултата категоричен с гола си в 31-ата минута. В 40-ата Александър Недев намали от фаул. В последните секунди преди почивката, Никола Недков пропусна да вкара за дубъла и при ответната атака Дани Братоев върна интригата – 2:3. Още положения създадоха момчетата на Мартин Христов през първото полувреме. В 55-ата минута се разигра ситуацията като при първото попадение – Кристиан Михайлов подаде и Тони Михайлов вкара за втори път в мача. Към края Недев отново изпълни прецизно фаул – 3:4. Малко след това Андрей Христов от варненския тим получи втори жълт и червен картон.

