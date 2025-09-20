Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море II
  3. Младите "моряци" спечелиха варненското дерби

Младите "моряци" спечелиха варненското дерби

  • 20 сеп 2025 | 19:29
  • 333
  • 0
Младите "моряци" спечелиха варненското дерби

Пред рекорден брой зрители – близо 300 души, на игрище "Локомотив" във Варна, дублиращият отбор на Черно море постигна заслужена победа с 2:0 над Олимпик (Варна) в среща от Североизточна Трета лига. Още през първото полувреме младите "моряци" наложиха своето темпо и бяха по-активният отбор. В 18-ата минута, след отлична скоростна атака, Крис Михайлов откри резултата, пращайки топката технично под тялото на вратаря Игор Кльопка.

Най-запомнящият се момент от мача дойде в 32-ата минута. Вратарят на домакините направи впечатляващо двойно спасяване, а при последвалия трети удар защитник на Олимпик самопожертвователно изчисти топката със задна ножица от голлинията, което предизвика бурни аплодисменти от трибуните.

През второто полувреме Черно море II продължи да контролира играта. В 58-ата минута, след изпълнение на корнер и разбъркване в наказателното поле, Александър Киров покачи резултата на 2:0 с удар от въздуха. До края на мача гостите играха спокойно и уверено, запазвайки преднината си и заслужено спечелиха трите точки.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) се спаси от загуба в Добрич

Локомотив (София) се спаси от загуба в Добрич

  • 20 сеп 2025 | 18:54
  • 12697
  • 7
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 50340
  • 54
Билети за гостуването на Ботев Пд ще има 1 час преди мача

Билети за гостуването на Ботев Пд ще има 1 час преди мача

  • 20 сеп 2025 | 15:26
  • 1299
  • 0
Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец

Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец

  • 20 сеп 2025 | 14:23
  • 19280
  • 58
"Моряците" търсят добрия баланс в гостуванията

"Моряците" търсят добрия баланс в гостуванията

  • 20 сеп 2025 | 14:07
  • 869
  • 0
Обичан варненски треньор празнува юбилей

Обичан варненски треньор празнува юбилей

  • 20 сеп 2025 | 13:19
  • 1720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Локомотив (Пд), Марто Бойчев бележи

ЦСКА 1948 1:0 Локомотив (Пд), Марто Бойчев бележи

  • 20 сеп 2025 | 20:15
  • 4562
  • 11
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 61845
  • 47
Ман Юнайтед 2:0 Челси, по един червен картон за двата отбора

Ман Юнайтед 2:0 Челси, по един червен картон за двата отбора

  • 20 сеп 2025 | 19:29
  • 6140
  • 11
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 50340
  • 54
Втора лига на живо: французин вкара в Русе

Втора лига на живо: французин вкара в Русе

  • 20 сеп 2025 | 19:10
  • 25907
  • 6
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 30112
  • 132