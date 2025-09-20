Младите "моряци" спечелиха варненското дерби

Пред рекорден брой зрители – близо 300 души, на игрище "Локомотив" във Варна, дублиращият отбор на Черно море постигна заслужена победа с 2:0 над Олимпик (Варна) в среща от Североизточна Трета лига. Още през първото полувреме младите "моряци" наложиха своето темпо и бяха по-активният отбор. В 18-ата минута, след отлична скоростна атака, Крис Михайлов откри резултата, пращайки топката технично под тялото на вратаря Игор Кльопка.

Най-запомнящият се момент от мача дойде в 32-ата минута. Вратарят на домакините направи впечатляващо двойно спасяване, а при последвалия трети удар защитник на Олимпик самопожертвователно изчисти топката със задна ножица от голлинията, което предизвика бурни аплодисменти от трибуните.

През второто полувреме Черно море II продължи да контролира играта. В 58-ата минута, след изпълнение на корнер и разбъркване в наказателното поле, Александър Киров покачи резултата на 2:0 с удар от въздуха. До края на мача гостите играха спокойно и уверено, запазвайки преднината си и заслужено спечелиха трите точки.



Пламен Трендафилов