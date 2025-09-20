Черноломец победи дубъла на Фратрия

Черноломец (Попово) надви у дома Фратрия II (Варна) с 2:0. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините започнаха с попадение още след началните 120 секунди, но съдията не го зачете, отсъждайки засада. В 35-ата минута, вратаря на гостите сгреши и Беадир Беадиров го наказа с гол. Домакините изпълниха корнер в средата на втората част и Давид Асенов реализира второто попадение. Младите футболисти на Фратрия опитаха доста добри неща. Създадоха и положения за гол, но не ги завършиха.