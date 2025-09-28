Дубълът на Черно море с очаквана победа

Във Варна, втория отбор на Черно море срази Светкавица (Търговище) с 5:1. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига. Поне още толкова пропуснаха да вкарат домакините. В 10-ата минута съдията отсъди дузпа за “моряците“. Капитанът им Георги Пасков изпълни, вратаря на гостите изби, но след втория удар на Пасков топката спря в мрежата. Кристиан Михайлов удвои в 15-ата минута. Той, Никола Недков и Петър Маринов пропиляха следващите положения пред вратата на гостите. След почивката темпото спадна. Мухамед Исмаилов реализира почетното попадение за Светкавица в 60-ата минута. Скоро Тони Михайлов покачи на 3:1. Накрая Димитър Кючуков и отново Тони Михайлов вкараха по един път.