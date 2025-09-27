Черноморец (Балчик) срази Черноломец (Попово)

В Балчик, местния Черноморец надигра Черноломец (Попово) с 4:0 и продължава без грешка. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига. С два гола за лидера се отчете Мартин Янакиев. Той откри в 4-ата минута след центриране на Йордан Радев. След половин час, Янакиев се възползва от подаване на Лъчезар Войков и удвои. Четвърт час след почивката, голмайстора копна топката и Стефан Митев от воле направи резултата категоричен. Николай Трифонов вкара четвъртото попадение след асистенция на Кристиян Евдокиев.