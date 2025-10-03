Илиян Станчев: Младите са опасни

В неделя, Черноломец (Попово) приема втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Срещу дублиращите отбори винаги трябва да се играе с максимална концентрация. Младите им футболисти са амбицирани да намерят своето място в мъжкия футбол. Ние имаме достатъчно опит, който ще ни помогне да се мобилизираме максимално за предстоящия двубой. Друг стимул, е да поправим грешката в Балчик и да увеличим точковия си актив, което пък ще ни утвърди на призовите места в класирането. Уверени сме в потенциали си. Всичко това предопределя целите в предстоящата среща – добра игра и победа за радост на феновете ни“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.