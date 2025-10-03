Популярни
Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

  • 3 окт 2025 | 15:15
Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното домакинство на Виляреал в Ла Лига. “Лос бланкос” отнесоха тежък шамар с 2:5 от Атлетико в дербито на испанската столица в миналия кръг, но пък през седмицата тимът записа убедителна победа с 5:0 над Кайрат в далечен Казахстан.

“Не е първият път, когато преживявам нещо подобно на “огъня”, който започна след загубата в дербито. Няма да е и последният път. Бил съм тук и преди. Не чета особено какво казвате по медиите за мен. Връщаме се у дома срещу отбор, който е в добър момент. Трябва да покажем високо ниво колективно и индивидуално, защото това са важни мачове“, започна той.

Чаби Алонсо коментира и нашумялата в последно време спекулация, че Федерико Валверде е отказал да играе като десен бек: “Нито един играч никога не ми е казвал, че не искал да играе на определена позиция. Повтарям - нито един. Те всички са професионалисти, всички са говори да играят навсякъде и да помагат на тима”.

Наставникът на Реал Мадрид се спря и на формата на някои от играчите в отбора.

“Формата на Белингам? Той току-що се върна от сериозна контузия. Това е нормален процес. Той е ключов и много важен за нас. Въпрос на време е да се завърне и за Англия. Ендрик също се завръща от дългосрочна контузия. Той има око за гола, страхотен шут, намира отлично топката. Той ще получи своите шансове.

Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

Лунин е чудесен вратар, той трябва да е подготвен винаги и аз знам, че е така. Купата на краля наближава също. Имаме двама чудесни вратари”.

Снимки: Imago

