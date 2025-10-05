Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Героят Винисиус: Искам да продължа в същия дух

Героят Винисиус: Искам да продължа в същия дух

  • 5 окт 2025 | 04:09
  • 98
  • 0

Големият герой Винисиус Жуниор от мача между Реал Мадрид и Виляреал, който отбеляза два от трите гола за успеха с 3:1 на “белия балет”, сподели намерението си да помогне за връщането на своя отбор на върха в Ла Лига.

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"
Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

“Беше много труден мач, а те са отбор, който играе наистина добре. Много съм щастлив от победата тук на “Сантяго Бернабеу” и от това, че успях да изиграя страхотен мач. Играх много добре и искам да продължа в същия дух – да запазя тази увереност и да ставам все по-добър. Феновете са всичко за нас. Трябва да продължим така, за да спечелим Ла Лига”, каза Винисиус.

Сега за бразилеца предстои почивка по време на паузата за националните отбори, като той ще почива за разлика от повечето си колеги в Реал Мадрид, тъй като квалификациите в Южна Америка приключиха още миналия месец.

“Предстоят ни някои важни мачове след почивката и се нуждаем от увереност. Ще се молим никой в националния отбор да не се контузи”, добави Винисиус.

Алонсо: Опитваме се да доминираме и да играем възможно най-високо
Алонсо: Опитваме се да доминираме и да играем възможно най-високо
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Алонсо: Опитваме се да доминираме и да играем възможно най-високо

Алонсо: Опитваме се да доминираме и да играем възможно най-високо

  • 5 окт 2025 | 03:31
  • 206
  • 0
Арне Слот за Исак и неотсъдената дузпа: Премиър лийг има различни стандарти

Арне Слот за Исак и неотсъдената дузпа: Премиър лийг има различни стандарти

  • 5 окт 2025 | 02:49
  • 396
  • 0
Божинов с цял мач, Роял Антверп отново не успя да спечели

Божинов с цял мач, Роял Антверп отново не успя да спечели

  • 5 окт 2025 | 02:12
  • 433
  • 0
Отиде си голям деятел на футбола на Острова

Отиде си голям деятел на футбола на Острова

  • 5 окт 2025 | 01:54
  • 567
  • 0
Аморим: Показахме, че сме конкурентноспособен и зрял отбор

Аморим: Показахме, че сме конкурентноспособен и зрял отбор

  • 5 окт 2025 | 01:38
  • 471
  • 0
Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

  • 5 окт 2025 | 00:42
  • 463
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 103012
  • 184
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 31319
  • 14
Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

  • 4 окт 2025 | 23:56
  • 18119
  • 46
Веласкес: Направихме много добър мач

Веласкес: Направихме много добър мач

  • 4 окт 2025 | 22:41
  • 6929
  • 8
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 31505
  • 50
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 29947
  • 14