Героят Винисиус: Искам да продължа в същия дух

Големият герой Винисиус Жуниор от мача между Реал Мадрид и Виляреал, който отбеляза два от трите гола за успеха с 3:1 на “белия балет”, сподели намерението си да помогне за връщането на своя отбор на върха в Ла Лига.

“Беше много труден мач, а те са отбор, който играе наистина добре. Много съм щастлив от победата тук на “Сантяго Бернабеу” и от това, че успях да изиграя страхотен мач. Играх много добре и искам да продължа в същия дух – да запазя тази увереност и да ставам все по-добър. Феновете са всичко за нас. Трябва да продължим така, за да спечелим Ла Лига”, каза Винисиус.

Сега за бразилеца предстои почивка по време на паузата за националните отбори, като той ще почива за разлика от повечето си колеги в Реал Мадрид, тъй като квалификациите в Южна Америка приключиха още миналия месец.

“Предстоят ни някои важни мачове след почивката и се нуждаем от увереност. Ще се молим никой в националния отбор да не се контузи”, добави Винисиус.

