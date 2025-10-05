Алонсо: Опитваме се да доминираме и да играем възможно най-високо

Чаби Алонсо изрази подчертано добрите си чувства от победата на Реал Мадрид с 3:1 срещу Виляреал в срещата от 8-ия кръг на испанската Ла Лига.

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

“Чувствам се наистина добре. Мачът беше много натоварващ и играхме със сериозна решителност и упоритост. Много добра победа”, започна Алонсо.

Благодарение на победата мадридчани се качиха поне временно на върха в Ла Лига до тази вечер, когато Барселона излиза срещу Севиля.

“Винаги имаме един и същ подход: опитваме се да доминираме и да играем възможно най-високо. Трябва да играем отборно и да действаме енергично. Имахме някои наистина добри моменти”, каза Алонсо.

Наставникът говори и за състоянието на някои от футболистите си.

“Килиан изпитваше дискомфорт в глезена си, ще видим какво ще се случи по-нататък. Франко Мастантуоно има разтежение на подколянното сухожилие”, каза още Алонсо.

Накрая треньорът на “белия балет” говори и за представянето на Винисиус Жуниор, който имаше основна роля за победата, отбелязвайки две от попаденията.

“Наистина ми хареса представянето на Винисиус, не само заради головете му. Той дестабилизира защитата и създаде много положения”, завърши Алонсо.