Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

Звездите на Турция Арда Гюлер и Хакан Чалханоолу са убедени, че европейският шампион Испания го очаква тежка визита в Коня в неделя, когато двата тима ще се изправят един срещу друг в мач от световните квалификации. Вчера съставът на Винченцо Монтела спечели с 3:2 зрелищния си мач с Грузия в Тбилиси, а “Ла Фурия Роха” надигра безпроблемно България с 3:0 в София.

Турция надви Грузия в голово шоу преди гостуването на България в Тбилиси

“Това на теория ще бъде труден мач, но и на Испания няма да им бъде лесно. Все още не знаят каква невероятна атмосфера има в Коня. Искаме да продължим да носим радост на нашите фенове. Нека не се подценяваме. Срещу Испания ще дадем най-доброто от себе си и ще се получи много добър мач, ако Бог е дал”, заяви Гюлер след вчерашната победа, а капитанът Чалханоолу добави: “Сега идва ред на Коня, където сме постигали исторически победи. Там никога не са ни оставяли сами. Нашите фенове ще дадат най-доброто от себе си, а ние - също”.

Неделният мач ще се проведе на 42-хилядния "Коня Бююкшехир Беледие”, където Турция успя да победи през 2019 година действащия тогава световен шампион Франция с 2:0. Стадионът беше открит през 2014 година, като оттогава насам националният тим на южната ни съседка е изиграл около една дузина мачове там.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages