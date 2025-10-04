Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

  • 4 окт 2025 | 22:03
  • 4412
  • 5
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

Реал Мадрид ще се опита да се върне на върха в класирането на Ла Лига с победа срещу друг от силно представящите се от началото на сезона отбори - Виляреал. Резултатът на "Сантиаго Бернабеу" е 0:0. "Белите" са втори в подреждането, на точка зад Барселона, а Виляреал е трети, като има с две точки по-малко от кралския клуб.

Реал Мадрид нямаше грешна стъпка в първенството до миналия кръг, когато беше разгромен с 2:5 от градския си съперник Атлетико Мадрид. Няколко дни по-късно отборът на Чаби Алонсо срази с 5:0 дебютанта в Шампионската лига Кайрат след хеттрик на Килиан Мбапе.

Виляреал е в серия от три поредни победи в Ла Лига, а в средата на седмицата също имаше изпитание в Шампионската лига. "Жълтата подводница" стигна до драматично равенство 2:2 срещу Ювентус благодарение на гол на Ренато Вейга в добавеното време.

Чаби Алонсо е направил три промени в сравнение с двубоя в Казахстан. В центъра на защитата се завръща Едер Милитао, който ще действа до Дийн Хаусен, а отляво в защитата започва Алваро Карерас. Федерико Валверде пък отново ще е в ролята на десен бек, след като отрече, че е отказал да играе на тази позиция срещу Кайрат.

Джуд Белингам остава на пейката, а тримата в средата на терена са Орелиан Чуамени, Арда Гюлер и изненадата Дани Себайос. В предни позиции ще си партнират намиращия се отлична форма Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно.

На вратата на Виляреал застава Арнау Тенас, а бранителите пред него са Сантиаго Моуриньо, Рафа Марин, Ренато Вейга и Серхи Кардона. Томас Партей е предпочетен пред ветерана Даниел Парехо. Останалите в халфовата линия на гостите са Тейжон Бюканън, Санти Комесаня и Алберто Молейро.

В предни позиции Марселино е гласувал доверие на Пап Гей и Тани Олувасей. Сред резервите са Жорж Микаутадзе, Никола Пепе и Манор Соломон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дебютният гол на Гюндоган спаси Галатасарай в дербито с Бешикташ

Дебютният гол на Гюндоган спаси Галатасарай в дербито с Бешикташ

  • 4 окт 2025 | 21:57
  • 1471
  • 0
Шопов титуляр при загуба на Осиек

Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 253
  • 0
Контузия на капитана на Лацио осигури първа повиквателна за Италия за нападател на Фиорентина

Контузия на капитана на Лацио осигури първа повиквателна за Италия за нападател на Фиорентина

  • 4 окт 2025 | 21:43
  • 309
  • 0
Атлетик Билбао сложи край на лошата серия

Атлетик Билбао сложи край на лошата серия

  • 4 окт 2025 | 21:41
  • 333
  • 0
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 20348
  • 36
10 от 10! Байерн прегази още един отбор от Шампионската лига

10 от 10! Байерн прегази още един отбор от Шампионската лига

  • 4 окт 2025 | 21:23
  • 7624
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 82134
  • 124
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 24076
  • 9
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 20348
  • 36
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 16119
  • 12
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 18896
  • 11