Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

Реал Мадрид ще се опита да се върне на върха в класирането на Ла Лига с победа срещу друг от силно представящите се от началото на сезона отбори - Виляреал. Резултатът на "Сантиаго Бернабеу" е 0:0. "Белите" са втори в подреждането, на точка зад Барселона, а Виляреал е трети, като има с две точки по-малко от кралския клуб.

Реал Мадрид нямаше грешна стъпка в първенството до миналия кръг, когато беше разгромен с 2:5 от градския си съперник Атлетико Мадрид. Няколко дни по-късно отборът на Чаби Алонсо срази с 5:0 дебютанта в Шампионската лига Кайрат след хеттрик на Килиан Мбапе.

Виляреал е в серия от три поредни победи в Ла Лига, а в средата на седмицата също имаше изпитание в Шампионската лига. "Жълтата подводница" стигна до драматично равенство 2:2 срещу Ювентус благодарение на гол на Ренато Вейга в добавеното време.

Чаби Алонсо е направил три промени в сравнение с двубоя в Казахстан. В центъра на защитата се завръща Едер Милитао, който ще действа до Дийн Хаусен, а отляво в защитата започва Алваро Карерас. Федерико Валверде пък отново ще е в ролята на десен бек, след като отрече, че е отказал да играе на тази позиция срещу Кайрат.

Джуд Белингам остава на пейката, а тримата в средата на терена са Орелиан Чуамени, Арда Гюлер и изненадата Дани Себайос. В предни позиции ще си партнират намиращия се отлична форма Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно.

На вратата на Виляреал застава Арнау Тенас, а бранителите пред него са Сантиаго Моуриньо, Рафа Марин, Ренато Вейга и Серхи Кардона. Томас Партей е предпочетен пред ветерана Даниел Парехо. Останалите в халфовата линия на гостите са Тейжон Бюканън, Санти Комесаня и Алберто Молейро.

В предни позиции Марселино е гласувал доверие на Пап Гей и Тани Олувасей. Сред резервите са Жорж Микаутадзе, Никола Пепе и Манор Соломон.

Снимки: Gettyimages