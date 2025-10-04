Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

Два от най-силните отбори в Испания ще се изправят един срещу друг на "Сантиаго Бернабеу" този уикенд, когато Реал Мадрид посреща Виляреал в мач от осмия кръг на Ла Лига. Двубоят между втория и третия в класирането ще се проведе на 4 октомври от 22:00 часа и се очертава като един от най-интересните в този кръг. Срещата е от изключително значение за подреждането в челото на таблицата и затова обещава сериозни страсти и люта битка.

Реал Мадрид заема второто място в таблицата с 18 точки от 7 изиграни мача, отбелязвайки 16 гола и допускайки 8. Виляреал ги следва плътно на третата позиция с 16 точки от същия брой срещи, с голова разлика 13:5. Само две точки делят двата отбора, което прави този сблъсък особено важен за амбициите им в борбата за титлата. Победа за "белия балет" би извела тима начело в класирането поне за една нощ. Евентуален успех за гостите пък би ги изравнил по точки с лидера в класирането Барселона.

Реал Мадрид идва след впечатляваща победа с 5:0 като гост на Кайрат в Шампионската лига на 30 септември, което повдигна духа на отбора след болезнената загуба с 2:5 от градския съперник Атлетико Мадрид на 27 септември. Преди това "белият балет" записа две поредни победи в Ла Лига – 4:1 срещу Леванте (23.09.2025) и 2:0 срещу Еспаньол (20.09.2025), както и успех с 2:1 над Марсилия в Шампионската лига (16.09.2025).

Виляреал също демонстрира добра форма, завършвайки наравно 2:2 с Ювентус в Шампионската лига на 1 октомври, след три поредни победи в Ла Лига – 1:0 срещу Атлетик Билбао (27.09.2025), 2:1 срещу Севиля (23.09.2025) и 2:1 срещу Осасуна (20.09.2025). Единствената им загуба в последните пет мача дойде от Тотнъм (0:1) в Шампионската лига на 16 септември.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има лек превес с три победи срещу една за Виляреал и едно равенство. Последната им среща се състоя на 15 март 2025 г. на стадион "Де ла Серамика", където Реал Мадрид победи с 2:1, благодарение на два гола на Килиан Мбапе (17' и 23'), докато Хуан Фойт (7') отбеляза за домакините. Предишната среща на "Сантиаго Бернабеу" през октомври 2024 г. също завърши с победа за "белия балет" с 2:0 с голове на Федерико Валверде и Винисиус Жуниор. Особено запомнящ се беше мачът от май 2024 г., който завърши 4:4, с четири гола на Александър Сьорлот за Виляреал и попадения на Арда Гюлер (2), Хоселу и Лукас Васкес за Реал Мадрид.

Килиан Мбапе се утвърждава като основна фигура в атаката на Реал Мадрид с впечатляващите 8 гола в 7 мача в Ла Лига този сезон. Френската суперзвезда демонстрира изключителна ефективност пред гола, като е реализирал и две дузпи. Особено впечатляващо е представянето му срещу Виляреал в последния им двубой, когато отбеляза два гола за победата с 2:1. Мбапе показва постоянство в последните си мачове, като е отбелязал по един гол срещу Атлетико Мадрид, два срещу Леванте и един срещу Еспаньол. С 37 удара към вратата, от които 14 точни, той е постоянна заплаха за всяка защита.

За Виляреал, Папе Геи се очертава като ключов играч в средата на терена. Сенегалският полузащитник е отбелязал 2 гола в 7 мача този сезон, включително важно попадение срещу Осасуна. Въпреки че не е типичен голмайстор, Геи допринася значително за играта на "жълтата подводница" със своята физическа мощ и тактическа дисциплина. В предишните си срещи срещу Реал Мадрид, той е показал способност да се противопостави на силния полузащитен блок на "белия балет", като е отправил общо 4 удара във вратата в последните два мача между отборите.

Снимки: Gettyimages