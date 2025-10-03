Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Мбапе е номер 1 в Ла Лига

Мбапе е номер 1 в Ла Лига

  • 3 окт 2025 | 20:32
  • 616
  • 0

След като бе избран за Играч на седмицата в Шампионската лига, Килиан Мбапе бе избран и за Играч на месеца в Ла Лига за септември. Френската звезда стартира блестящо сезона. Той вече има осем гола в първенството, като пет от тях бяха отбелязани миналия месец.

През септември Мбапе се разписа при победите над Реал Сосиедад и Еспаньол, при загубата от Атлетико Мадрид и отбеляза два гола на Леванте. Междувременно той вкара пет попадения в първите два мача на Реал за сезона в Шампионската лига, както и се разписа два пъти за Франция.

