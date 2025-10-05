Популярни
  2. ЦСКА
  Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

  5 окт 2025 | 14:24
  • 2816
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи разширена група за днешното домакинство на Лудогорец в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът ще стартира в 20:15 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Непосредствено преди началото му ще стане окончателния списък с играчи, които ще попаднат в групата на "армейците".

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато 21. Фьодор Лапоухов 13. Браян Кордоба 19. Иван Турицов 2. Дейвид Пастор 3. Сейни Санянг 4. Адриан Лапеня 17. Анжело Мартино 14. Теодор Иванов 5. Лумбард Делова 20. Мартин Стойчев 6. Бруно Жордао 30. Петко Панайотов 99. Джеймс Ето’о 73. Илиан Илиев 8. Дейвид Сегер 23. Илиан Антонов 22. Кевин Додай 16. Георги Чорбаджийски 28. Йоанис Питас 29. Иван Тасев 9. Леандро Годой 91. Йоан Борносузов

