Христо Янев обмисля лагер и контрола по време на предстоящата пауза

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев обмисля лагер и контрола по време на предстоящата пауза за националните отбори, пише "Тема Спорт". Окончателно решение ще се вземе след сблъсъка с Лудогорец в неделя. След него ще има двуседмично прекъсване на шампионата.

При предишното през септември "армейците" проведоха миниподготовка в Банско под ръководството на бившия вече треньор Душан Керкез. После те играха и спаринг със сръбския елитен Радник Сурдулица (2:0), който се състоя на базата в Панчарево и бе закрит.

Сега също е обсъждана опция за мач с чуждестранен съперник в предстоящата пауза. Възможно е обаче да бъде сменена локацията за лагера. Христо Янев има предпочитания към базата в Етрополе, където през годините води на подготовка предишните си отбори – Ботев (Враца) и Миньор (Перник).