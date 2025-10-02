Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бойко Величков: ЦСКА гради модел за развитие на спорта в България

Бойко Величков: ЦСКА гради модел за развитие на спорта в България

  • 2 окт 2025 | 18:24
  • 1279
  • 8
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков гостува ексклузивно в подкаста „Код Спорт“, където за първи път говори обширно за назначаването си в клуба, представянето на отбора от началото на сезона, селекцията на „червените“ и работата по новия стадион и базата в Панчарево.

Величков обясни и избора на Христо Янев за наставник на „армейците“, който според него е естествен, защото Янев е показал, че може да печели с ЦСКА и като играч, и като треньор.

А какво според него е решението на кризата в ЦСКА, имало ли е нереални заплати в клуба, тежи ли престоят му в Левски в миналото и кога „армейците“ ще се върнат на върха – гледайте в епизода.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1417
  • 0
Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

  • 2 окт 2025 | 15:36
  • 1337
  • 1
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9083
  • 12
Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

  • 2 окт 2025 | 15:22
  • 1020
  • 1
Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

  • 2 окт 2025 | 15:03
  • 4882
  • 2
Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

  • 2 окт 2025 | 15:00
  • 693
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 10148
  • 17
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12602
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16603
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11561
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 324
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9083
  • 12