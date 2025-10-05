Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 729
  • 0
Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Днес от 20:15 часа ЦСКА и Лудогорец излизат в най-интересния двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Той ще се проведе на Националния стадион “Валил Левски”, където вчера се игра двубой по ръгби между националните отбори на България и Турция.

“Червените”, които заемат незавидното 13-то място, ще търсят първи успех под ръководството на новия треньор Христо Янев, който преди седмица дебютира с 1:1 срещу Локомотив (София). До този момент те са със само един шампионатен успех от началото на сезона, надигравайки трудно с 3:1 Септември, което е крайно недостатъчно предвид амбициите и вложените огромни средства в инфраструктура и футболисти.

Добрата новина в клуба е завръщането след травми на двама клучови футболисти - Лумбард Делова и Иван Турицов. Те вече тренират с отбора и би трябвало да попаднат в групата, а защо не и в титулярния състав. Още повече, че Турицов получи повиквателна и за националния тим на България.

Почти сигурно аут за двубоя е норвежецът Улаус Скаршем.

Лудогорец също не е в най-добрата си форма, но пък отново е основен претендент за титлата. “Орлите” са единственият тим в елита, който все още не е допуснал поражение - 6 победи и три равенства. Това обаче едва ли ги успокоява, тъй като макар и с два мача по-малко те имат да наваксват точки спрямо намиращите се пред тях Левски, ЦСКА 1948 и Черно море.

Те обаче идват след сериозен сблъсък в Европа срещу Бетис (0:2) и се предполага, че ще са по-уморени от “червените”.

Именно срещу испанците контузия получи централния защитник Куртулуш, който бе заменен принудително в началните минути на мача и почти сигурно ще е аут за днешния сблъсък. Също така Лудогорец не може да разчита на трайно контузения централен нападател Квадво Дуа, а не е ясно и състоянието на десния бек Йоел Андерсон.

Очакванията са наставникът Руи Мота да извърши някои промени спрямо 11-те, които стартираха срещу Бетис и най-вероятно сред тях ще видим Ивайло Чочев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хикс с Добрич

Хикс с Добрич

  • 5 окт 2025 | 01:43
  • 1454
  • 0
Без голове в Силистра

Без голове в Силистра

  • 5 окт 2025 | 01:26
  • 442
  • 0
Устрем громи Аксаково

Устрем громи Аксаково

  • 5 окт 2025 | 01:11
  • 479
  • 1
Левски 2007 взе съседското дерби

Левски 2007 взе съседското дерби

  • 5 окт 2025 | 01:04
  • 571
  • 1
Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

  • 5 окт 2025 | 00:42
  • 726
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) срази Партизан в Червен бряг

Янтра (Полски Тръмбеш) срази Партизан в Червен бряг

  • 5 окт 2025 | 00:41
  • 572
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 109073
  • 185
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 1192
  • 0
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 38852
  • 15
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 311
  • 0
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 72
  • 0